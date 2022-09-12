Повстанцы TPLF неожиданно пошли на мирные переговоры
Повстанцы TPLF в Эфиопии неожиданно объявили, что хотят принять участие в мирных переговорах при посредничестве Африканского союза.
«Этот процесс должен осуществляться посредниками, приемлемыми для обеих сторон», — говорится в заявлении министерства иностранных дел повстанческого правительства в Тыграе в воскресенье вечером.
В стране на с населением около 115 миллионов человек с начала августа произошли серьезные столкновения между военными и повстанцами TPLF. Тыграй требует большей автономии для своей этнической группы в конфликте, который продолжается с ноября 2020 года.
ООН, США и Европа выразили свою поддержку мирным усилиям в Эфиопии. «Обе стороны должны воспользоваться возможностью, чтобы положить конец насилию в стране», — заявила в понедельник вечером пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш. Африканский союз заявил, что обе стороны должны немедленно договориться о прекращении огня.
Опубликовано: Тарас Медведев
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