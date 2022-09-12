Пушилин назвал «контролируемой» ситуацию возле Красного Лимана
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что ситуация вокруг Красного Лимана в Донецкой области остаётся под контролем российских военных.
Вечером понедельника лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин появился в эфире телеканала "Россия-24", где заявил, что ситуация в городе Красный Лиман является контролируемой: российские войска постоянно отбивают город у ВСУ, однако украинские солдаты сразу же идут в контрнаступление.
По словам Пушилина, бойцы ВС России успешно сдерживают наступательные действий украинских военных, что является безусловным успехом спецоперации армии РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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