Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что ситуация вокруг Красного Лимана в Донецкой области остаётся под контролем российских военных.

Вечером понедельника лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин появился в эфире телеканала "Россия-24", где заявил, что ситуация в городе Красный Лиман является контролируемой: российские войска постоянно отбивают город у ВСУ, однако украинские солдаты сразу же идут в контрнаступление.

По словам Пушилина, бойцы ВС России успешно сдерживают наступательные действий украинских военных, что является безусловным успехом спецоперации армии РФ.