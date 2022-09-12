Согласно исследованию, 50 миллионов человек во всем мире живут, как рабы в Древнем мире

За последние пять лет — это число значительно увеличилось на 25 процентов, говорят авторы исследования для МОТ ООН.

Авторы подсчитали, что 28 миллионов человек вынуждены работать на принудительных работах, а 22 миллиона живут в принудительных браках, где они в основном эксплуатируются в качестве домашней прислуги.

Доклад о современном рабстве за 2021 год был представлен в понедельник в Женеве Международной организацией труда (МОТ), Организацией по миграции (МОМ) и фондом Walk Free Foundation, выступающим против рабства.

Согласно исследованию, почти четверть пострадавших подвергаются сексуальной эксплуатации в коммерческих целях. В этой группе больше всего - четверо из пяти - женщины. Две трети тех, кого принуждают к браку, составляют женщины и девушки. За пять лет — это число увеличилось на 6,6 миллиона человек, отчасти из-за экономических трудностей, вызванных пандемией коронавируса.

Хотя большая часть принудительного труда используется в частном секторе, существует и государственный принудительный труд. Пострадало 3,9 миллиона человек.

В отчете говорится, что в Северной Корее и Пакистане принудительный труд используется государством. Он называет множество других стран, в которых заключенные или забастовщики используются для принудительного труда, включая Китай, Ботсвану, Молдову и Филиппины.

