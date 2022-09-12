Евросоюз не признал итоги выборов губернаторов в Крыму и Севастополе

Пресс-служба Европейского союза заявила о непризнании легитимности итогов выборов в Севастополе и Крыму.

12 сентября внешнеполитическое ведомство Евросоюза опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что всё европейское содружество не признаёт итоги выборов депутатов и губернаторов в Севастополе и Крыму, которые состоялись в период с 9 по 11 сентября.

В пресс-релизе Европейского союза утверждается, что результаты выборов не признаются легитимными ввиду того, что Брюссель не считает крымский полуостров частью России и расценивает его как территорию Украины, вышедшую из-под контроля Киева в 2014 году якобы без законных оснований.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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