Новая Зеландия после смерти Елизаветы II задумалась о выходе из Британского Содружества

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призналась, что верила, что ее страна станет республикой после смерти королевы Елизаветы II.

Станет ли Новая Зеландия республикой после смерти Елизаветы II ?

Премьер-министр Джасинда Ардерн считает, что да. Однако она сказала, что у ее правительства есть "более насущные проблемы". Поэтому смена режима не будет частью его политики.

Премьер-министра Джасинду Ардерн спросили, видит ли она шанс изменить политическую систему.

"Я верю, что это, вероятно, произойдет еще при моей жизни, но я не рассматриваю это как краткосрочную задачу или что-то в повестке дня ближайшего будущего", — сказала она на пресс-конференции в Веллингтоне в понедельник, 12 сентября, чье заявление цитирует Bloomberg.

Новая Зеландия, как и другие бывшие колонии Британской империи, такие как Австралия и Канада, по-прежнему признают наследника британского престола главой государства.

Смерть королевы Елизаветы II во многих странах, находящихся в аналогичной ситуации, оживил дискуссию о смене режима, то есть в отказе от конституционной монархии.

Однако премьер-министр Новой Зеландии считает, что это "одна из многих проблем" и что этому изменению должны предшествовать важные, большие дебаты.

Главы карибских стран, таких как Ямайка или Антигуа и Барбуда, подходят к делу иначе - рассматривают возможность проведения референдума о смене режима в ближайшие годы.