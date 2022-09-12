Guardian: Лиз Трасс и Дональда Трампа объединяет нетерпимость к инакомыслию
Журналисты The Guardian утверждают, что общей чертой в характерах Лиз Трасс и Дональда Трампа является нетерпимость к иной точке зрения.
Британское издание The Guardian утверждает, что став новым премьер-министром страны, Лиз Трасс начала увольнять всех, чьи взгляды на политику не совпадают с её точкой зрения. Наибольшее количество увольнений произошло в британском казначействе, что было анонсировано Трасс ещё до её победы на выборах.
По мнению аналитиков The Guardian, аналогичная личностная черта наблюдается у экс-президента США Дональда Трампа, который также предпочитал устранять любых своих потенциальных оппонентов или госслужащих, которые выражали своё с ним несогласие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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