Guardian: Лиз Трасс и Дональда Трампа объединяет нетерпимость к инакомыслию

Журналисты The Guardian утверждают, что общей чертой в характерах Лиз Трасс и Дональда Трампа является нетерпимость к иной точке зрения.

Британское издание The Guardian утверждает, что став новым премьер-министром страны, Лиз Трасс начала увольнять всех, чьи взгляды на политику не совпадают с её точкой зрения. Наибольшее количество увольнений произошло в британском казначействе, что было анонсировано Трасс ещё до её победы на выборах.

По мнению аналитиков The Guardian, аналогичная личностная черта наблюдается у экс-президента США Дональда Трампа, который также предпочитал устранять любых своих потенциальных оппонентов или госслужащих, которые выражали своё с ним несогласие.