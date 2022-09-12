Владимир Сальдо впервые лично опроверг слухи о своей смерти

Возглавляющий временную администрацию Херсона Владимир Сальдо записал первое видеообращение после того, как был отравлен ДРГ Украины и больше не выходил на связь.

Вечером понедельника лидер временной гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо впервые опубликовал своё видеообращение к жителям Херсона, заверив, что он идёт на поправку и занимался политическими делами региона даже находясь в больничной койке.

Примечательно, что ранее украинские журналисты растиражировали слухи о смерти Сальдо после того, как он был отравлен членами диверсионно-разведывательной группой ВСУ в собственном доме под Херсоном.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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