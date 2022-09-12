Климов: признаков необходимости военной мобилизации в России нет

Российский сенатор Андрей Климов исключил введение всеобщей военной мобилизации в России.

В понедельник вечером сенатор Совета федерации России Андрей Климов публично заявил, что не видит признаков, которые бы указывали на необходимость введения всеобщей военной мобилизации в стране. По мнению Климова, ситуация в зоне проведения спецоперации на территории Украины к мобилизации в России не предрасполагает.

Примечательно, что слухи о всеобщей мобилизации в России были растиражированы украинскими и американскими журналистами ещё перед Днём Победы 9 мая, однако тогда Владимир Путин не делал никаких подобных заявлений.