Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным в Узбекистане на саммите ШОС
Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.
Беседа лидеров состоится в рамках первой зарубежной поездки Председателя КНР с начала пандемии коронавируса.
Двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Самарканде 15 и 16 сентября. Помимо России и Китая, в организацию входят также страны Центральной Азии: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также Пакистан и Индия. В саммите также примет участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В последний раз лидеры Китая и России встречались в начале февраля 2022 года на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Си Цзиньпин совершил свой последний зарубежный визит в Бирму в январе 2020 года. Стратегия Китая нулевого ковида" значительно сократила поездки китайских дипломатов за последние два года. Как отмечает Reuters, первый за два года иностранный китайский лидер "показывает, насколько он уверен в своей власти в Китае и насколько опасной стала глобальная ситуация".
Кремль подтвердил встречу лидеров на прошлой неделе. Пресс-служба, однако, не сообщила ее подробностей.
Агентство Reuters отмечает, что признаков готовности китайского лидера отказаться от партнерства с Россией нет По словам Александра Королева, лектора по международным отношениям Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, встреча показывает, что "Китай не только готов продолжать бизнес в обычном режиме с Россией, но и явно демонстрирует поддержку и ускоряет формирование более прочного российско-китайского союза".
Опубликовано: Николай Скира
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