Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что граждане его страны выступают против вступления в Евросоюз.

Вечером понедельника сербский президент Александр Вучич публично заявил, что если бы сейчас в Сербии проходил референдум о необходимости вступления страны в Европейский союз, то множество граждан высказались бы против этого.

По мнению Вучича, сербов возмущают двойные стандарты Запада, который постоянно разговаривает о суверенитете украинских территорий, но забывает о территориальной целостности Сербии, умалчивая о вопросе Косово.

Также Александр Вучич выразил уверенность, что Сербия всё равно вступит в Евросоюз в будущие месяцы или годы, преодолев внутренние разногласия.