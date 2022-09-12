Вучич: жители Сербии против вступления в ЕС из-за двойных стандартов Запада

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что граждане его страны выступают против вступления в Евросоюз.

Вечером понедельника сербский президент Александр Вучич публично заявил, что если бы сейчас в Сербии проходил референдум о необходимости вступления страны в Европейский союз, то множество граждан высказались бы против этого.

По мнению Вучича, сербов возмущают двойные стандарты Запада, который постоянно разговаривает о суверенитете украинских территорий, но забывает о территориальной целостности Сербии, умалчивая о вопросе Косово.

Также Александр Вучич выразил уверенность, что Сербия всё равно вступит в Евросоюз в будущие месяцы или годы, преодолев внутренние разногласия.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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