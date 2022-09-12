Iltalehti: МИД Финляндии считает незаконным запрет выдачи виз россиянам

Издание Iltalehti утверждает, что в Министерстве иностранных дел Финляндии решительно против инициативы Евросоюза о прекращении выдачи виз гражданам России.

Новостное интернет-агентство Iltalehti со ссылкой на главу консульского департамента при финском МИДе Юсси Таннера утверждает, что Министерство иностранных дел Финляндии выступает решительно против введения заперта на выдачу туристических виз россиянам для посещения стран Евросоюза.

По мнению Юсси Таннера, внедрение подобной практики в рамках всего европейского содружества окажется незаконным и усугубит отношения с Москвой.