Рогов: Киев готовит большое наступление на ЗАЭС с ракетами и артиллерией

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что ВСУ готовят наступление на район расположения Запорожской АЭС.

Вечером 12 сентября глава совета при временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что Киев готовит грандиозное наступление на территорию, где располагается Запорожская атомная электростанция.

По данным Рогова, десант вооружённых сил Украины предпринимал уже несколько попыток высадки возле ЗАЭС, однако сейчас украинские войска стягивают все резервы к Энергодару, в котором расположена Запорожская АЭС. При этом Владимир Рогов подчеркнул, что возле Энергодара армия Украины копит ракеты и артиллерию для своей атаки.