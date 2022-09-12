ООН требуется миллиард долларов для недопущения голода в Сомали

В ООН заявили о стремительно ухудшающемся гуманитарном кризисе в Сомали, для предотвращения которого потребуется не менее одного миллиарда долларов.

12 сентября заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в веб-конференции, посвящённой продовольственной безопасности, заявил о необходимости выделения миллиарда долларов для предотвращения массового голода в Федеративной Республике Сомали, где из-за голода в 2010-2012 годах погибли приблизительно 260 тысяч человек.

Могадишо — столица Сомали, а также крупнейший город страны, её культурный, индустриальный и финансовый центр.

Гриффитс утверждает, что только более 400 тысяч сомалийских детей столкнутся с голодом в период между октябрём и декабрём 2022 года, поэтому гуманитарные организации мобилизуют все имеющиеся ресурсы для предотвращения смертей в стране, которая охвачена кризисом из-за непрекращающейся многолетней войны.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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