После блэкаута устроенного ВКС России Харьков продолжает оставаться без метро и водоснабжения
ВКС России накануне нанесли удары по четырем объектам энергоснабжения на территории Украины.
Одной из целей стала Харьковская ТЭС и ВС России продолжат уничтожать критическую инфраструктуру, в ответ на удары ВСУ по Каховской ГРЭС и энергосети в Белгородской области.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в Телегарм об обстановке на вечер понедельника.
«Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», — пишет он.
Харьковский метрополитен также пишет в соцсетях, что работа метро невозможна по техническим причинам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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