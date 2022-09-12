После блэкаута устроенного ВКС России Харьков продолжает оставаться без метро и водоснабжения

ВКС России накануне нанесли удары по четырем объектам энергоснабжения на территории Украины.

Одной из целей стала Харьковская ТЭС и ВС России продолжат уничтожать критическую инфраструктуру, в ответ на удары ВСУ по Каховской ГРЭС и энергосети в Белгородской области.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в Телегарм об обстановке на вечер понедельника.

«Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», — пишет он.

Харьковский метрополитен также пишет в соцсетях, что работа метро невозможна по техническим причинам.