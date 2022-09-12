В истории Виндзоров было немало сомнительных моментов, включая поддержку нацизма

После смерти Елизаветы II многие вспомнили факты из жизни ее семьи, которыми точно не стоит гордиться.

В 2015 году были опубликованы снимки семилетней Елизаветы, ее сестры Маргарет, их матери Елизаветы Ангелы Маргарет Боуз-Лайон, а также дяди Елизаветы и принца Уэльского Эдуарда.

Фото относится к налу 1930-х годов. И дети, и взрослые на нем поднимают руки в нацистском приветствии.

Британские власти признали подлинность снимков, а поведение Елизаветы объяснили тем, что она была еще маленькой.

Эдуард VIII отрекся от престола ради женитьбы на американке. Он открыто выражал свою симпатию нацистам, а немцы даже планировали вернуть его на престол.

Четыре сестры принца Филиппа, который впоследствии стал мужем Елизаветы II, были замужем за немецкими аристократами, которые поддерживали Гитлера. Три из них состояли в НСДАП.

В 1943 году Великобритания опасалась вторжения японцев в свою колонию – Бенгалию. Они ввезли оттуда продовольствие, устроив настоящий голодомор. Тогда от голода погибло не менее 1,5 млн человек.

В 2005 году принц Гарри пришел на вечеринку в нацистской форме, на рукаве у него была свастика, что вызвало крупный скандал.

В целом идеи фашизма не противоречили взглядам Великобритании в идеологическом плане. Впоследствии многие факты были скрыты, но некоторые «темные пятна» проявляются до сих пор.