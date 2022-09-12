Россия призвала Японию ответственно сбрасывать воду с «Фукусимы-1»

Постоянное представительство России при ООН призывает Японию ответственно относиться к процедуре по сбросу воды с АЭС в Фукусиме.

12 сентября постпредство России при Организации объединённых наций сообщило, что Москва призывает Токио ответственно отнестись к сбросу воды с атомной электростанции "Фокусима-1", которая расположена в одноименном городе, ранее пережившем техногенную аварию на этой же станции.

Примечательно, что ранее правительство Японии анонсировало сброс воды с "Фукусимы-1". Данная вода была отработана на местной АЭС и прошла процедуру очистки от всех радиоактивных элементов, кроме трития. Сброс воды должен начаться уже в 2023 году.