Россия призвала Японию ответственно сбрасывать воду с «Фукусимы-1»
Постоянное представительство России при ООН призывает Японию ответственно относиться к процедуре по сбросу воды с АЭС в Фукусиме.
12 сентября постпредство России при Организации объединённых наций сообщило, что Москва призывает Токио ответственно отнестись к сбросу воды с атомной электростанции "Фокусима-1", которая расположена в одноименном городе, ранее пережившем техногенную аварию на этой же станции.
Примечательно, что ранее правительство Японии анонсировало сброс воды с "Фукусимы-1". Данная вода была отработана на местной АЭС и прошла процедуру очистки от всех радиоактивных элементов, кроме трития. Сброс воды должен начаться уже в 2023 году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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