В Средиземном море погибли шесть сирийских беженцев, в том числе новорожденный

Шесть сирийцев умерли от жажды и голода, когда пытались пересечь Средиземное море на импровизированной лодке в надежде добраться до Италии, сообщила в понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека.

«Шесть сирийских беженцев, в том числе дети, женщины и подростки, погибли в море. Они умерли от жажды, голода и сильных ожогов», — написала Чира Кардолетти, официальный представитель УВКБ ООН в Италии, в своем аккаунте в Twitter.

«Это неприемлемо. Усиление спасательных операций на море — единственный способ предотвратить эти трагедии», — добавила она.

Жертвами стали двое детей в возрасте до одного и двух лет, 12-летний подросток и трое взрослых, в том числе бабушка и мать детей из числа 26 выживших, прошедших лечение в Поццалло, Сицилия (Италия), сообщается в пресс-релизе УВКБ ООН.

Среди выживших многие находятся в «крайне тяжелом» состоянии здоровья. Из какой страны они вылетели, не уточняется.

По данным европейского агентства Frontex, с января по июль центрально-средиземноморским маршрутом воспользовались более 42 500 мигрантов, что на 44% больше, чем за первые семь месяцев 2021 года.

По данным УВКБ ООН, с начала года в Средиземном море погибли 1200 человек.