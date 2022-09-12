В Средиземном море погибли шесть сирийских беженцев, в том числе новорожденный
Шесть сирийцев умерли от жажды и голода, когда пытались пересечь Средиземное море на импровизированной лодке в надежде добраться до Италии, сообщила в понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека.
«Шесть сирийских беженцев, в том числе дети, женщины и подростки, погибли в море. Они умерли от жажды, голода и сильных ожогов», — написала Чира Кардолетти, официальный представитель УВКБ ООН в Италии, в своем аккаунте в Twitter.
«Это неприемлемо. Усиление спасательных операций на море — единственный способ предотвратить эти трагедии», — добавила она.
Жертвами стали двое детей в возрасте до одного и двух лет, 12-летний подросток и трое взрослых, в том числе бабушка и мать детей из числа 26 выживших, прошедших лечение в Поццалло, Сицилия (Италия), сообщается в пресс-релизе УВКБ ООН.
Среди выживших многие находятся в «крайне тяжелом» состоянии здоровья. Из какой страны они вылетели, не уточняется.
По данным европейского агентства Frontex, с января по июль центрально-средиземноморским маршрутом воспользовались более 42 500 мигрантов, что на 44% больше, чем за первые семь месяцев 2021 года.
По данным УВКБ ООН, с начала года в Средиземном море погибли 1200 человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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