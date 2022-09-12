Посол России в Берлине Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, поставляя оружие Украине
Посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью газете "Известия" заявил, что поставки украинскому режиму летального оружия немецкого производства - это красная черта, которую власти Германии не должны были переходить.
Посол считает, что послевоенное примирение Германии и России сейчас "размывается".
В интервью газете "Известия" Сергей Нечаев прокомментировал тот факт, что немцы передали оружие Украине.
"Поставка украинскому режиму летального оружия немецкого производства, применяемого не только против российских солдат, но и против мирного населения Донбасса, - это красная черта, которую власти Германии не должны были переходить. Особенно с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за нацистские преступления в годы Великой Отечественной войны", - сказал он.
По словам Ничаева, передача оружия Украине "по требованию англо-саксонских союзников по НАТО — это путь в никуда, который и затягивает войну, и увеличивает количество жертв".
По его словам, примирение Германии и России , которое произошло после войны, сейчас "размывается". Более того, он считает, что в ближайшее время «агрессивная риторика» правительства Германии в отношении России не имеет шансов измениться.
Опубликовано: Николай Скира
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