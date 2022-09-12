Три человека погибли в результате крушения американского вертолета Black Hawk
По меньшей мере трое афганских членов экипажа погибли в субботу в результате крушения американского вертолета Black Hawk, сообщило местное министерство обороны.
Авария произошла во время учений в Кабуле, сообщили талибы. Неизвестно, сколько вертолетов США находится в руках правительства талибов.
Крушение вертолета произошло 10 сентября. В сети распространяется видео, на котором начинающий пилот Талибана разбивает вертолет Black Hawk стоимостью 30 миллионов долларов, убивая одного члена экипажа, пилота-инструктора и самого себя.
По данным американских контролирующих учреждений, за 20 лет присутствия США в Афганистане США потратили 83 миллиарда долларов на укрепление афганских служб безопасности и армии.
США поставили в Афганистан, в частности, 600 тысяч единиц личного оружия, 80 тысяч автомобилей, 208 самолетов, 162 тысяч единиц средств связи, 16 тысяч приборов ночного видения и большое количество боеприпасов.
Талибы после вывода американских и союзных войск захватили Афганистан и завладели частью американского оружия, переданного в дар вооруженным силам прозападного правительства, свергнутого талибами.
Это включает тысячи бронеавтомобилей Humvee и большое количество личного оружия, но в руки талибов попали и самолеты, вертолеты, беспилотники и приборы ночного видения.
Когда поддерживаемое США афганское правительство рухнуло, десятки афганских пилотов бежали в страны Центральной Азии, включая Таджикистан и Узбекистан.
Опубликовано: Николай Скира
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