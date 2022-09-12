Три человека погибли в результате крушения американского вертолета Black Hawk

По меньшей мере трое афганских членов экипажа погибли в субботу в результате крушения американского вертолета Black Hawk, сообщило местное министерство обороны.

Авария произошла во время учений в Кабуле, сообщили талибы. Неизвестно, сколько вертолетов США находится в руках правительства талибов.

Крушение вертолета произошло 10 сентября. В сети распространяется видео, на котором начинающий пилот Талибана разбивает вертолет Black Hawk стоимостью 30 миллионов долларов, убивая одного члена экипажа, пилота-инструктора и самого себя.

По данным американских контролирующих учреждений, за 20 лет присутствия США в Афганистане США потратили 83 миллиарда долларов на укрепление афганских служб безопасности и армии.

США поставили в Афганистан, в частности, 600 тысяч единиц личного оружия, 80 тысяч автомобилей, 208 самолетов, 162 тысяч единиц средств связи, 16 тысяч приборов ночного видения и большое количество боеприпасов.

Талибы после вывода американских и союзных войск захватили Афганистан и завладели частью американского оружия, переданного в дар вооруженным силам прозападного правительства, свергнутого талибами.

Это включает тысячи бронеавтомобилей Humvee и большое количество личного оружия, но в руки талибов попали и самолеты, вертолеты, беспилотники и приборы ночного видения.

Когда поддерживаемое США афганское правительство рухнуло, десятки афганских пилотов бежали в страны Центральной Азии, включая Таджикистан и Узбекистан.