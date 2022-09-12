Патриарх Кирилл не встретится с Папой Римским в Казахстане

Папа Римский Франциск 13 сентября едет на встречу мировых религиозных лидеров в Казахстане. Патриарха Кирилла там не будет.

Ожидалось, что Кирилл приедет на Седьмой съезд лидеров мировых и традиционных религий, и Франциск несколько раз говорил, что готов с ним поговорить.

Но в прошлом месяце Русская церковь неожиданно объявила, что Кирилл пропустит встречу в столице Казахстана Нур-Султане. Причины не пояснялись.

По словам источника в Ватикане, некоторые высокопоставленные чиновники Ватикана испытали облегчение от того, что встреча не состоится.

Посол Украины в Ватикане Андрей Кураш также заявил Ватикану, что его правительство не воспримет встречу Папы и патриарха положительно, предпочитая, чтобы Франциск сначала посетил Киев, согласно источнику.

Позиция Кирилла по поводу ситуации на Украине вызвала раскол с Ватиканом и спровоцировала разрыв связей некоторых местных православных церквей с Русской православной церковью.

Выступая в своем воскресном обращении, Франциск назвал свою поездку в Казахстан «паломничеством диалога и мира» и уже в следующей строке попросил помолиться за украинский народ.

Планируется, что Франциск проведет частные встречи с несколькими религиозными лидерами, но Ватикан еще не объявил, кто они.