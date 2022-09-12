ООН требует от Шри-Ланки продвижения прав человека

Нада Аль-Нашиф, исполняющая обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека заявила, что Шри-Ланка должна улучшить ситуацию с правами человека.

Она также указала на необходимость укрепить институты для решения гуманитарных проблем, возникших в результате худшего финансового кризиса за семь десятилетий.

По ее словам, государства-члены ООН и международные финансовые учреждения должны поддерживать Шри-Ланку, поскольку она пытается помочь миллионам людей, борющихся с нехваткой продовольствия, топлива, электроэнергии и лекарств.

Она предложила новому правительству приступить к общенациональному диалогу для продвижения прав человека и примирения, а также для проведения более глубоких институциональных, демократических реформ и реформ в сфере безопасности.

Она также призвала новое правительство Шри-Ланки во главе с президентом Ранилом Викремесингхе прекратить использование законов о безопасности для ареста лидеров протестов, которые в июле помогли свергнуть бывшего президента Готабая Раджапакса.

Аль-Нашиф сказала, что Шри-Ланка должна добиться большего прогресса в проведении заслуживающего доверия расследования предполагаемых военных преступлений во время гражданской войны, закончившейся в 2009 году, и способствовать демилитаризации северных и восточных районов острова.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри заявил на той же встрече, что правительство привержено работе с Управлением Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) над улучшением прав человека.

Но страна будет возражать против любого международного судебного вмешательства, которое оно считает антиконституционным.