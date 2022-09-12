На британских банкнотах и монетах появился лицо короля Карла III, но он будет смотреть в другую сторону

На банкнотах и монетах в Великобритании вскоре появится портрет нового короля. Его изображение будет обращено в противоположную сторону в сравнении с Елизаветой.

Изображение королевы обращено лицом вправо, Карла, вероятно, изобразят лицом влево.

Это связано с традицией, восходящей к 17 веку, чередовать взгляды сменяющих друг друга монархов.

Исключением было короткое правление Эдуарда VIII. Ему нравились портреты, когда он смотрел налево, хотя по традиции должен был смотреть направо.

Традиция была восстановлена во времена правления Георга VI, когда его портрет был обращен влево, как если бы портрет Эдуарда VIII был обращен вправо.

Консультативный комитет Королевского монетного двора должен отправить рекомендации по новым монетам канцлеру и получить королевское одобрение.

Затем выбираются рисунки, и окончательный выбор утверждается канцлером, а затем королем.

Монеты с изображением Елизавет появились через год после ее вступления на престол. Ожидается, что ее монеты будут использоваться до тех пор, пока они не будут постепенно заменены.