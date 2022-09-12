Полет ракеты для космического туризма New Shepard компании Безоса Blue Origin закончился крушением

Во время полета 12 сентября ракеты New Shepard компании Blue Origin произошли неполадки в работе двигателя, закончившаяся его катастрофой и провалом миссии.

Компания основателя Amazon Джефа Безоса Blue Origin должна была предложить человечеству безопасный космический туризм, но тем временем произошла катастрофа ракеты New Shepard, отвечающей за перевозку людей. Ракета уже совершила 23 полета, в том числе шесть пилотируемых.

Последний, 23-й полет закончился крушением ракеты и непредвиденной проверкой системы спасения капсул для космических путешественников. Взлет прошел успешно, но через минуту после него на высоте около 11 километров возникла проблема в работе водородного двигателя BE-3.

В результате почти сразу же сработала система спасения, то есть начали работать твердотопливные двигатели в капсуле, которые отодвинули ее на безопасное расстояние от ракеты, чтобы не произошло взрыва.

Система безопасности работала отлично. Если бы на борту были космические туристы, они могли бы почувствовать сильный толчок и испытать моменты ужаса, но, вероятно, ничего страшного с ними не случилось бы. После срабатывания спасательной системы и отвода капсулы от ракеты парашюты корабля раскрылись, и он благополучно спустился в бесплодные районы пустыни Мохаве.

По замыслу ракета New Shepard должна была поднять капсулу на высоту более 80 километров. Представители Blue Origin заявили, что на борту находится 36 научных экспериментов, предоставленных многочисленными научно-исследовательскими институтами.

Большинство из них были подготовлены НАСА для реализации нескольких важных космических проектов. Были среди них и те, что создавались с намерением вернуться на Луну и ее колонизировать.

Сегодняшняя катастрофа временно приостановит туристические полеты в космос на ракете основателя Amazon. К сожалению, смельчакам с толстым кошельком и жаждущим острых ощущений придется набраться терпения и дождаться результатов расследования, проводимого государственными органами. Пока неизвестно, серьезна ли проблема с двигателем, но почти наверняка сбой может напугать потенциальных клиентов Blue Origin.