Пасечник: слухи о массовой эвакуации властей ЛНР не соответствуют действительности

Глава ЛНР Леонид Пасечник утверждает, что распространяемые в СМИ данные об эвакуации членов правительства из Луганской области ложны.

Вечером понедельника лидер Луганской Народной республики Леонид Пасечник публично опроверг информацию украинских и западных СМИ о том, что власти ЛНР массово эвакуируются из Луганска и всего региона на фоне возможных скорых наступательных действий ВСУ.

По словам Пасечника, данные слухи не соответствуют действительности и осознанно распространяются украинскими журналистами с целью психологической атаки на российских военных и представителей союзных республик Донбасса. В настоящее время все министерства и политические ведомства ЛНР работаю в обычном режиме, заверил Леонид Пасечник 12 сентября.