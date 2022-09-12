Пасечник: слухи о массовой эвакуации властей ЛНР не соответствуют действительности
Глава ЛНР Леонид Пасечник утверждает, что распространяемые в СМИ данные об эвакуации членов правительства из Луганской области ложны.
Вечером понедельника лидер Луганской Народной республики Леонид Пасечник публично опроверг информацию украинских и западных СМИ о том, что власти ЛНР массово эвакуируются из Луганска и всего региона на фоне возможных скорых наступательных действий ВСУ.
По словам Пасечника, данные слухи не соответствуют действительности и осознанно распространяются украинскими журналистами с целью психологической атаки на российских военных и представителей союзных республик Донбасса. В настоящее время все министерства и политические ведомства ЛНР работаю в обычном режиме, заверил Леонид Пасечник 12 сентября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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