Кравцов: школьники России будут посещать уроки на тему СВО в Украине весь год
Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов утверждает, что для российских школьником круглый год будут проводить уроки на тему спецоперации в Украине.
12 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что некоторые пользователи соцсетей распространяют ложную информацию о том, что уроки про специальную военную операцию армии РФ исключили из школьной программы. Кравцов утверждает, что эти данные недостоверны.
По словам Сергея Кравцова, уроки про СВО армии России на территории Украины будут проходить в рамках нового предмета "Разговоры о важном" и будут распределены на весь учебный год.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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