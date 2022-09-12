Гоцанюк: власти Крыма введут ежемесячные выплаты детям погибших в СВО
Глава правительства крымского региона Юрий Гоцанюк утверждает, что власти Крыма введут выплаты для детей, чьи родители погибли в спецоперации.
Вечером 12 сентября глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что крымское правительство совместно с главой Министерства труда Крыма разработали законопроект, который регламентирует ежемесячные выплаты всем детям, чьи отцы или матери погибли на территории Украины, ДНР или ЛНР в ходе спецоперации.
По словам Гоцанюка, в соответствии с данным законом каждый ребёнок погибшего в боевых действий на территории Украины и Донбасса после 24 февраля будет получать 5 тысяч рублей ежемесячно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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