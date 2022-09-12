Гоцанюк: власти Крыма введут ежемесячные выплаты детям погибших в СВО

Глава правительства крымского региона Юрий Гоцанюк утверждает, что власти Крыма введут выплаты для детей, чьи родители погибли в спецоперации.

Вечером 12 сентября глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что крымское правительство совместно с главой Министерства труда Крыма разработали законопроект, который регламентирует ежемесячные выплаты всем детям, чьи отцы или матери погибли на территории Украины, ДНР или ЛНР в ходе спецоперации.

По словам Гоцанюка, в соответствии с данным законом каждый ребёнок погибшего в боевых действий на территории Украины и Донбасса после 24 февраля будет получать 5 тысяч рублей ежемесячно.