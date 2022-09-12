Госдума рассмотрит закон о поступлении многодетных в мобилизационный резерв

Представители российской Госдумы рассмотрят законопроект о пополнении мобилизационного резерва путём внесения туда многодетных россиян.

12 сентября лидер комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов и ряд его политических сторонников внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий позволить многодетным гражданам РФ пополнять мобилизационные резервы страны по их личному желанию.

Примечательно, что на данный момент российское законодательство исключает призыв на военные сборы многодетных граждан России даже в случае, если они сами этого хотят.