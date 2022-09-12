Иран угрожает Израилю беспилотниками-камикадзе, глава Моссада заявил о возмездии

Иран разработал беспилотники-камикадзе, которые предназначены для нанесения ударов по израильским городам Тель-Авив и Хайфа, заявил в понедельник командующий наземными войсками страны генерал Киумарс Хейдари.

Израиль ответит на иранские атаки прямым ударом по стране, предупредил в понедельник, 12 сентября новый глава Моссада Дэвид Барнеа.

"Новые усовершенствованные беспилотники большой дальности представляют собой улучшенную версию конструкции Arash-1", — сказал Хейдари, которого цитирует проправительственное агентство Mehr.

Барнеа в своем выступлении в Университете Рейхмана под Тель-Авивом заявил в ответ, что "высшее руководство Ирана должно осознавать, что применение силы против Израиля или его граждан, будь то непосредственно Ираном или через его сторонников, натолкнется на болезненный ответ тем, кто несет ответственность за это на иранской земле".

Это было его первое публичное выступление с тех пор, как он возглавил израильскую разведку в июне 2021 года.

Агентство Reuters сообщает, что глава Моссад упомянул места, где иранские власти сообщали о диверсионных операциях, направленных против инфраструктуры или лиц, связанных с ядерными или военными программами.

В субботу Франция, Великобритания и Германия заявили, что у них есть серьезные сомнения в искренности Ирана в отношении возобновления соглашения 2015 года между мировыми державами и Ираном, ограничивающего его ядерную программу в обмен на отмену санкций. В 2018 году США вышли из сделки, и иранские власти в ответ нарушили ядерные ограничения, налагаемые договором.