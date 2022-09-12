Литва открывает свое торговое представительство на Тайване
На этой неделе Литва собирается открыть свое первое представительство на Тайване. Об этом сообщила вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелиупсиенсе.
Паулюс Лукаускас, советник премьер-министра, был назначен его первым представителем на Тайване. Эту информацию подтвердили обе стороны.
Пекин понизил уровень своих официальных отношений с Литвой после того, как страна разрешила Тайваню открыть полуофициальный орган в Вильнюсе в ноябре.
Китай считает Тайвань частью своей территории и жестко реагирует на попытки других стран вести дела с островом.
Напряженность значительно усилилась после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на самоуправляемый остров.
В ответ на эти действия Китай начал военные учения вокруг Тайваня, а также ввел ряд экономических санкций.
В последнее время визиты делегаций разных стран на Тайвань заметно участились.
В частности, на днях на остров приезжала делегация американского Конгресса.
Опубликовано: Светлана Репина
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