Литва открывает свое торговое представительство на Тайване

На этой неделе Литва собирается открыть свое первое представительство на Тайване. Об этом сообщила вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелиупсиенсе.

Паулюс Лукаускас, советник премьер-министра, был назначен его первым представителем на Тайване. Эту информацию подтвердили обе стороны.

Пекин понизил уровень своих официальных отношений с Литвой после того, как страна разрешила Тайваню открыть полуофициальный орган в Вильнюсе в ноябре.

Китай считает Тайвань частью своей территории и жестко реагирует на попытки других стран вести дела с островом.

Напряженность значительно усилилась после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на самоуправляемый остров.

В ответ на эти действия Китай начал военные учения вокруг Тайваня, а также ввел ряд экономических санкций.

В последнее время визиты делегаций разных стран на Тайвань заметно участились.

В частности, на днях на остров приезжала делегация американского Конгресса.