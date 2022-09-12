Бывшего премьер-министра Чехии обвиняют в мошенничестве с субсидиями Евросоюза
В пражском суде начался процесс по делу бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, лидера самой популярной партии Чехии, обвиняемого в причастности к мошенничеству, связанному с субсидиями Европейского Союза.
Обвинения преследовали миллиардера, занимающегося химией, сельским хозяйством и СМИ, на протяжении значительной части его политической карьеры и способствовали его отстранению от власти в прошлом году.
Бабиш отверг все обвинения, назвав их нападением, организованным его политическими соперниками.
Несмотря на то, что экс-премьер считает уголовное расследование политически мотивированным, он рассчитывает на справедливое судебное разбирательство.
Обвинения последовали за длительным полицейским расследованием того, не использовала ли компания, принадлежащая бизнес-империи Бабиша, незаконно 15 лет назад 50 миллионов крон (2,1 миллиона долларов) в виде субсидий ЕС. Прокуратура просит для Бабиша три года условно и штраф.
В качестве премьер-министра он принял антимигрантскую программу и стал одним из ближайших союзников лидера венгерских националистов Виктора Орбана.
В то время как его партия АНО лидирует в опросах общественного мнения, Бабиш обдумывает, баллотироваться ли на президентских выборах в январе.
Бабиш сказал, что может объявить о своем решении по кандидатуре президента в следующем месяце.
Опубликовано: Светлана Репина
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