Российское министерство хочет, чтобы пилоты сами ремонтировали самолеты

Заместитель министра промышленности России Олег Бочаров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что его ведомство вместе с минтранспорта должны подготовить и сертифицировать авиаторов, которые будут и пилотами, и техниками".

"Оборудование должно ремонтироваться в полевых условиях", - отметил Бочаров.

Как сообщает Moscow Times, российский замминистра заявил, что изменение политики в первую очередь коснется гражданских пилотов, специализирующихся на региональных рейсах.

Бочаров сообщил, что в следующем году внутренние рейсы будут выполняться новой моделью разработанного в России самолета "Байкал". Его преимуществом является универсальность и возможность быстрой смены назначения с грузового на пассажирское и наоборот.

О новой инициативе правительства рассказал заместитель председателя Российского профсоюза работников авиационной промышленности Олег Приходько, заявив, что "летчики и техники - две разные профессии".

По его словам, пилоты теперь имеют возможность осматривать самолеты и выполнять некоторые простые работы, но только после консультации с инженерами.

"Предложение министерства нереалистично", - добавил Приходько.