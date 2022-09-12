Российское министерство хочет, чтобы пилоты сами ремонтировали самолеты
Заместитель министра промышленности России Олег Бочаров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что его ведомство вместе с минтранспорта должны подготовить и сертифицировать авиаторов, которые будут и пилотами, и техниками".
"Оборудование должно ремонтироваться в полевых условиях", - отметил Бочаров.
Как сообщает Moscow Times, российский замминистра заявил, что изменение политики в первую очередь коснется гражданских пилотов, специализирующихся на региональных рейсах.
Бочаров сообщил, что в следующем году внутренние рейсы будут выполняться новой моделью разработанного в России самолета "Байкал". Его преимуществом является универсальность и возможность быстрой смены назначения с грузового на пассажирское и наоборот.
О новой инициативе правительства рассказал заместитель председателя Российского профсоюза работников авиационной промышленности Олег Приходько, заявив, что "летчики и техники - две разные профессии".
По его словам, пилоты теперь имеют возможность осматривать самолеты и выполнять некоторые простые работы, но только после консультации с инженерами.
"Предложение министерства нереалистично", - добавил Приходько.
Опубликовано: Николай Скира
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