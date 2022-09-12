РИА Новости: ВСУ обстреливали беженцев при эвакуации из Харьковской области
Украинские войска осознанно обстреливали автомобили граждан, которые покидали Харьковскую область с целью эвакуации.
Вечером 12 сентября журналисты российского информагентства "РИА Новости" пообщались с мирными жителями Харьковской области, которые бежали из региона из-за обстрелов ВСУ. По словам опрошенных российскими журналистами, ещё три дня назад двое мужчин чудом спаслись во время эвакуации, поскольку украинские солдаты осознанно открыли огонь по гражданскому автомобилю.
Примечательно, что после отвода российских войск с Харьковского направления из региона эвакуировались пять тысяч мирных жителей, которые приехали в Белгородскую область России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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