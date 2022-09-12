Арестович: ВСУ недостаточно сил для контрнаступления на Запорожскую область

Советник Зеленского Арестович заявил, что украинским военным не хватит сил для контрнаступления на позиции войск России в Запорожье.

В понедельник вечером представитель офиса Зеленского Алексей Арестович провёл регулярный прямой эфир с российским журналистом Марком Фейгиным (признан иноагентом Министерством юстиции России), где заявил, что до Запорожской области смогли доехать лишь шесть украинских БТР.

По словам Арестовича, ВСУ недостаточно сил для контрнаступления в Запорожье, поскольку российские войска выстроили там крайне плотную и глубоко эшелонированную линию обороны, попутно обеспечив себя боеприпасами и подкреплением.