Арестович: ВСУ недостаточно сил для контрнаступления на Запорожскую область
Советник Зеленского Арестович заявил, что украинским военным не хватит сил для контрнаступления на позиции войск России в Запорожье.
В понедельник вечером представитель офиса Зеленского Алексей Арестович провёл регулярный прямой эфир с российским журналистом Марком Фейгиным (признан иноагентом Министерством юстиции России), где заявил, что до Запорожской области смогли доехать лишь шесть украинских БТР.
По словам Арестовича, ВСУ недостаточно сил для контрнаступления в Запорожье, поскольку российские войска выстроили там крайне плотную и глубоко эшелонированную линию обороны, попутно обеспечив себя боеприпасами и подкреплением.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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