Японские производители спиртного переходят на безалкогольные напитки, чтобы привлечь молодежь

Популярность слабоалкогольных и безалкогольных напитков во всем мире возросла из-за пандемии, которая заставила многих людей больше заботиться о своем здоровье.

По данным исследователя IWSR, мировая рыночная стоимость этого сегмента выросла до чуть менее 10 млрд долларов в 2021 году с 7,8 млрд долларов в 2018 году.

Эффект был особенно заметен в Японии, где население сокращается, а молодые люди пьют гораздо меньше, чем в предыдущие десятилетия.

По данным правительственных опросов, всего 7,8% японцев в возрасте от 20 лет регулярно пили в 2019 году по сравнению с 20,3% в этой возрастной группе в 1999 году.

Компания Kirin Holdings Co предложила покупателям безалкогольные вина, коктейли и пиво.

Компания заявила, что продажи ее безалкогольного пива выросли более чем в два раза за три месяца до июня по сравнению с прошлым годом.

Sapporo Holdings Ltd заявила, что внутренние продажи слабоалкогольного и безалкогольного пива выросли на 20% за первое полугодие до июня, в то время как продажи баночного пива упали на 4%.

В Сибуе недавно открывшийся бар Sumadori — игра японских слов, означающих «умное питье», — предлагает изысканные сладкие коктейли, которые можно приготовить без алкоголя или с содержанием алкоголя до 3%.