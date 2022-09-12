Пушилин: солдаты ВСУ пытались захватить Донецкий аэропорт, но были уничтожены

Лидер ДНР Денис Пушилин сообщил о попытке армии Украины занять территорию Донецкого аэропорта.

Поздно вечером 12 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин публично заявил, что солдаты вооружённых сил Украины выдвинулись в наступление по направлению к Донецкому аэропорту в надежде занять его, однако практически вся группировка ВСУ была разгромлена.

Накануне украинские СМИ растиражировали информацию о том, что солдаты армии Украины заняли город Красный Лиман в Донецкой области, вытеснив оттуда союзные войска России и Донбасса, однако Пушилин уверяет, что обстановка возле Лимана остаётся контролируемой.