Президента Египта совершил первый визит в Катар после дипломатического отчуждения

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит Катар во вторник (12 сентября) впервые после восстановления в 2021 году дипломатических отношений между двумя странами.

«Г-н Сисси будет принят эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани», говорится в сообщении дворца в Twitter.

По сообщению катарского информационного агентства, QNA, этот визит «открывает новую эру в отношениях между Дохой и Каиром, превращая их в плодотворное партнерство».

«Катаро-египетские отношения переживают фазу активного общения и взаимных визитов, призванных укрепить (их)», — добавил QNA в Twitter в понедельник.

Эмир Катара отправился в Египет в конце июня, что стало его первым визитом в Каир после возобновления отношений между двумя странами. Там два лидера обсудили, по словам египетского председательства, «укрепление связей в области энергетики и сельского хозяйства», а также «углубление сотрудничества в области коммерческих обменов и, в частности, в отношении потоков инвестиций из Катара в Египет».