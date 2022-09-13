TotalEnergies призывает к забастовке CGT в конце сентября по заработной плате

ВКТ TotalEnergies призывает всю группу и ее дочерние компании во Франции к общенациональной забастовке 27, 28 и 29 сентября, для получения повышения заработной платы и «компенсации инфляции», заявил профсоюз группы компаний.

Первое требование «это вопрос заработной платы и компенсации за инфляцию, от которой страдают все сотрудники углеводородного гиганта», рассказал AFP координатор CGT Эрик Селлини.

«Мы оценили наше требование в 10-процентном повышении заработной платы, чтобы учесть необходимое наверстывание на 2021 год, поскольку мы подписали соглашение, которое не покрывало всю инфляцию, а покрытие инфляции в этом году», — сказал он.

Этот иск касается нефтяной отрасли «и всех наших дочерних компаний», указал профсоюзный деятель. По словам Эрика Селлини, CGT также призывает к найму, замороженному, по его мнению, руководством, и инвестициям, в частности, «с точки зрения поставок устойчивых источников энергии». В TotalEnergies работает 35 000 человек во Франции, включая ее дочерние компании.

Собеседование на уровне нефтяной ветки назначено на 27 число, поэтому в этот день ожидается начало движения, в основном на нефтяных площадках. К ним в последующие дни по призыву CGT и Solidaires должны присоединиться другие предприятия группы, во всех секторах экономики.

TotalEnergies получила огромную прибыль во втором квартале 2022 года, в полной мере воспользовавшись ростом цен на нефть и газ, который последовал за кризисом вокруг Украины.