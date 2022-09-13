ООН обвинила талибов в притеснении сотрудниц миссии в Афганистане
Миссия ООН в Афганистане обвинила власти талибов в запугивании и преследовании женского персонала, работающего в стране, после задержания в понедельник трех активисток.
Три афганские женщины, работающие в организации, были «изолированы и временно задержаны для допроса» вооруженными агентами службы безопасности, принадлежащими афганским властям, о чем в понедельник говорится в пресс-релизе Миссии ООН по содействию Афганистану.
ООН осуждает участие в актах домогательств в отношении женского персонала и призывает талибов немедленно положить им конец. ООН настаивает на том, чтобы власти предоставили гарантии безопасности всего своего персонала в Афганистане.
Представитель правительства Билал Карими отверг обвинения.
«Информация, опубликованная Мануа, не соответствует действительности (…) никто не был задержан», — заявил журналистам Билал Карими. «В Кандагаре (юг) был сбор женщин, и когда мы попросили женщин объясниться, то обнаружили, что они сотрудники ООН, после чего их отпустили», —добавил он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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