ООН обвинила талибов в притеснении сотрудниц миссии в Афганистане

Миссия ООН в Афганистане обвинила власти талибов в запугивании и преследовании женского персонала, работающего в стране, после задержания в понедельник трех активисток.

Три афганские женщины, работающие в организации, были «изолированы и временно задержаны для допроса» вооруженными агентами службы безопасности, принадлежащими афганским властям, о чем в понедельник говорится в пресс-релизе Миссии ООН по содействию Афганистану.

ООН осуждает участие в актах домогательств в отношении женского персонала и призывает талибов немедленно положить им конец. ООН настаивает на том, чтобы власти предоставили гарантии безопасности всего своего персонала в Афганистане.

Представитель правительства Билал Карими отверг обвинения.

«Информация, опубликованная Мануа, не соответствует действительности (…) никто не был задержан», — заявил журналистам Билал Карими. «В Кандагаре (юг) был сбор женщин, и когда мы попросили женщин объясниться, то обнаружили, что они сотрудники ООН, после чего их отпустили», —добавил он.