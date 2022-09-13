Europa Park признан лучшим парком развлечений в мире
Немецкий парк развлечений получает эту награду, присуждаемую специализированным сайтом Amusement Today, уже в восьмой раз подряд.
Europa Park, который ежегодно привлекает миллионы посетителей, восьмой раз подряд был признан лучшим парком развлечений в мире американским сайтом Amusement Today, который ежегодно с 1998 года составляет рейтинг лучших международных парков.
Организация Amusement Today, объединяющая экспертов и энтузиастов со всего мира, наградила парк развлечений золотым билетом за выдающиеся достижения за 2022 год.
Немецкий парк впервые поднялся на подиум в 2011 году в конкуренции с такими гигантами, как Диснейленд.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Диетолог Кайла Гарритано назвала неожиданные способы, которые реально помогают похудеть
Исполнитель главной в корейском сериале «Игра в кальмара» стал лауреатом «Эмми»
Запад обвинил Зеленского и его команду в хищении гуманитарной помощи
В Баварии из-за засухи пострадали уникальные боры черной сосны
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя