Europa Park признан лучшим парком развлечений в мире

Немецкий парк развлечений получает эту награду, присуждаемую специализированным сайтом Amusement Today, уже в восьмой раз подряд.

Europa Park, который ежегодно привлекает миллионы посетителей, восьмой раз подряд был признан лучшим парком развлечений в мире американским сайтом Amusement Today, который ежегодно с 1998 года составляет рейтинг лучших международных парков.

Организация Amusement Today, объединяющая экспертов и энтузиастов со всего мира, наградила парк развлечений золотым билетом за выдающиеся достижения за 2022 год.

Немецкий парк впервые поднялся на подиум в 2011 году в конкуренции с такими гигантами, как Диснейленд.