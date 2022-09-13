Ракета Blue Origin потерпела крушение вскоре после старта

На распространенном видео заметна жесткая посадка беспилотной капсулы, остальная часть ракеты взорвалась на стартовой площадке.

Ракетная установка Blue Origin потерпела крушение вскоре после взлета в понедельник в Западном Техасе, сообщила компания Джеффа Безоса, добавив, что капсула смогла отделиться от остальной части ракеты.

«Неисправность пусковой установки сегодня во время беспилотного полета», — объявила компания, позже заявив, что система выброса капсулы сработала, как и ожидалось.

«Никто не пострадал», — сказали в Blue Origin.