В Европарламенте на фоне критики поменяли генерального секретаря
Канцелярия Европейского парламента назначила г-на Алессандро Кьоккетти новым генеральным секретарем учреждения с началом работы 1 января, сообщила Европейская Парламент в пресс-релизе.
53-летний итальянец Алессандро Чиоккетти был руководителем аппарата президента Европейского парламента Роберты Метсолы с момента ее избрания в январе.
Такое решение было принято в Страсбурге на закрытом заседании. Список кандидатов на этот важнейший административный пост в Европарламенте заранее не публиковался, равно как и процедура выбора между кандидатами.
«Процедура позволяет членам офиса заслушать четырех разных кандидатов и задать им вопросы», — пояснили в понедельник вечером в парламенте, добавив, что назначение произошло «подавляющим большинством голосов после долгих обсуждений».
Предыдущего генсека, немца Клауса Велле, занимавшего этот пост с 2009 года, уже обвиняли в большой непрозрачности. О его уходе на фоне переговоров между политическими группами после промежуточных выборов было объявлено в июне.
В открытом письме к членам офиса антикоррупционная неправительственная организация Transparency International призвала «принять срочные меры для повышения прозрачности и честности процедур выборов в Европарламент».
Опубликовано: Тарас Медведев
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