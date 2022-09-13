В Европарламенте на фоне критики поменяли генерального секретаря

Канцелярия Европейского парламента назначила г-на Алессандро Кьоккетти новым генеральным секретарем учреждения с началом работы 1 января, сообщила Европейская Парламент в пресс-релизе.

53-летний итальянец Алессандро Чиоккетти был руководителем аппарата президента Европейского парламента Роберты Метсолы с момента ее избрания в январе.

Такое решение было принято в Страсбурге на закрытом заседании. Список кандидатов на этот важнейший административный пост в Европарламенте заранее не публиковался, равно как и процедура выбора между кандидатами.

«Процедура позволяет членам офиса заслушать четырех разных кандидатов и задать им вопросы», — пояснили в понедельник вечером в парламенте, добавив, что назначение произошло «подавляющим большинством голосов после долгих обсуждений».

Предыдущего генсека, немца Клауса Велле, занимавшего этот пост с 2009 года, уже обвиняли в большой непрозрачности. О его уходе на фоне переговоров между политическими группами после промежуточных выборов было объявлено в июне.

В открытом письме к членам офиса антикоррупционная неправительственная организация Transparency International призвала «принять срочные меры для повышения прозрачности и честности процедур выборов в Европарламент».