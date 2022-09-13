В перестрелке в Торонто был убит полицейский
Волна насилия в Канаде, которая отмечается с начала 2022 года, перебралась из Соединенных Штатов, говорят эксперты.
Полицейский был убит и два человека находятся в больнице после стрельбы среди бела дня в районе Торонто, сообщили полиция и местные СМИ.
Главный подозреваемый был задержан после того, как пытался скрыться на угнанном автомобиле, добавили в региональной полиции.
«Один человек погиб на месте, еще двое госпитализированы», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Власти указали, что угрозы общественной безопасности больше нет.
Несколько местных СМИ, в том числе общественная телекомпания CBC, заявляют, что в Торонто был убит полицейский, что является особенно редким актом в Канаде.
Опубликовано: Тарас Медведев
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