В перестрелке в Торонто был убит полицейский

Волна насилия в Канаде, которая отмечается с начала 2022 года, перебралась из Соединенных Штатов, говорят эксперты.

Полицейский был убит и два человека находятся в больнице после стрельбы среди бела дня в районе Торонто, сообщили полиция и местные СМИ.

Главный подозреваемый был задержан после того, как пытался скрыться на угнанном автомобиле, добавили в региональной полиции.

«Один человек погиб на месте, еще двое госпитализированы», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Власти указали, что угрозы общественной безопасности больше нет.

Несколько местных СМИ, в том числе общественная телекомпания CBC, заявляют, что в Торонто был убит полицейский, что является особенно редким актом в Канаде.