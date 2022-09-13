NASA снова откладывает запуск своей ракеты на Луну

Запуск новой мегаракеты NASA на Луну, уже дважды отложенный из-за технических проблем, состоится не ранее 27 сентября, сообщило американское космическое агентство в понедельник, 12 сентября.

Испытательный полет миссии Artemis 1 без экипажа на борту должен проверить ракету SLS (для системы космического запуска) в реальных условиях и капсулу Orion на ее вершине, где в будущем будут находиться астронавты.

Чтобы получить зеленый свет, команды NASA должны успешно провести тест на заправку топливного бака и получить специальное разрешение, чтобы избежать повторного тестирования батарей в системе аварийного уничтожения ракеты.

Если агентство получит отказ, ракете придется вернуться в сборочный цех, что отодвинет график на несколько недель назад. Окно для запуска 27 сентября откроется в 11:37 по местному времени на 70 минут с запланированным окончанием миссии 5 ноября. Возможное второе окно запланировано на 2 октября, говорится в сообщении агентства.

На прошлой неделе NASA заявило, что надеется запустить SLS 23 или 27 сентября. Запуск ракеты был отменен в понедельник, 29 августа, а затем еще раз в субботу, 3 сентября, из-за технических проблем — неудачи, которая задерживает фактический запуск американской программы возвращения на Луну «Артемида».