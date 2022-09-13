Южнокорейский Ли Чжон Чжэ получил «Эмми», как лучший актер в драматическом сериале «Игра кальмаров»

Южнокореец Ли Чжон Чжэ получил премию «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале в понедельник вечером.

Была отмечена его игра в нашумевшем сериале «Игра кальмаров» производства Netflix», который стал мировой хитом.

Актер обошел в номинации Джейсона Бейтмана («Озарк»), Брайана Кокса и Джереми Стронга за «Преемственность», Боба Оденкирка («Лучше звоните Солу») и Адама Скотта в сериале «Разрыв».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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