Южнокорейский Ли Чжон Чжэ получил «Эмми», как лучший актер в драматическом сериале «Игра кальмаров»
Южнокореец Ли Чжон Чжэ получил премию «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале в понедельник вечером.
Была отмечена его игра в нашумевшем сериале «Игра кальмаров» производства Netflix», который стал мировой хитом.
Актер обошел в номинации Джейсона Бейтмана («Озарк»), Брайана Кокса и Джереми Стронга за «Преемственность», Боба Оденкирка («Лучше звоните Солу») и Адама Скотта в сериале «Разрыв».
Опубликовано: Тарас Медведев
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