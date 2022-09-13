Папа Римский направляется в Казахстан с трехдневным визитом
Папа Франциск, все еще физически ослабленный, вылетает во вторник, 13 сентября, с трехдневным визитом в столицу Казахстана.
85-летний Хорхе Бергольо, передвигающийся в инвалидном кресле из-за боли в колене, примет участие в межрелигиозном саммите в Нурсултане в присутствии ста делегаций из примерно 50 стран.
Отметим, что патриарх РПЦ Кирилл отказался принимать участие в этом форуме, где намечалась встреча с понтификом.
«В основе этого путешествия может лежать только диалог о поиске мира между различными религиозными и культурными мирами», — сказал директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.
Опубликовано: Тарас Медведев
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