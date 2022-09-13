В суде Штутгарта завершается дело по иску экологов к Mercedes
Окружной суд Штутгарта сегодня хочет объявить решение по иску о климате, поданному Deutsche Umwelthilfe (DUH) против Mercedes-Benz.
Экологи призывают к безвредному для климата преобразованию автопроизводителя. Они особенно обеспокоены сокращением выбросов углекислого газа в соответствии с Парижским соглашением по климату и Законом Германии о защите климата. Среди прочего, с ноября 2030 года Mercedes больше не должно быть разрешено продавать обычные двигатели внутреннего сгорания, выбрасывающие парниковые газы.
«Мы хотим, чтобы наш иск обязал Mercedes-Benz прекратить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями по всему миру с 2030 года», — заявил федеральный директор DUH Юрген Реш. Вызывает смущение тот факт, что «Мерседес-Бенц», производитель автомобилей с самым высоким уровнем выбросов парниковых газов на одно транспортное средство во всей Европе, базируется в федеральной земле, где действует «зеленый закон», отметил он, опираясь на расчеты некоммерческой организации «Международный совет по чистому транспорту» сделанные с августа 2020 года.
Защитник климата предполагает, что судебный процесс обязательно приведет к решению в судебной инстанции из-за его «очень принципиальной важности», но экологи готовы идти дальше вплоть до Европейского суда.
Представитель автопроизводителя упомянул об усилиях компании в области электронной мобильности. Mercedes-Benz хочет стать полностью электрическим к концу этого десятилетия. Правда, с оговоркой: «Там, где позволяют рыночные условия».
Кроме того, к 2030 году выбросы CO2 на автомобиль должны сократиться более чем наполовину по сравнению с 2020 годом. Защита климата – задача общества в целом.
«Вот почему законодатель в Законе о защите климата сначала вывел национальные бюджеты CO2 из целей Парижского соглашения, а затем разделил их между всеми секторами экономики, включая транспорт», — сказала пресс-секретарь компании.
Первое слушание в окружном суде Штутгарта состоялось в июне этого года. В то время суд отнесся к климатическому иску скептически. Судья Бернд Райманн сказал, что иск допустим.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Диетолог Кайла Гарритано назвала неожиданные способы, которые реально помогают похудеть
Исполнитель главной в корейском сериале «Игра в кальмара» стал лауреатом «Эмми»
Запад обвинил Зеленского и его команду в хищении гуманитарной помощи
В Баварии из-за засухи пострадали уникальные боры черной сосны
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя