В суде Штутгарта завершается дело по иску экологов к Mercedes

Окружной суд Штутгарта сегодня хочет объявить решение по иску о климате, поданному Deutsche Umwelthilfe (DUH) против Mercedes-Benz.

Экологи призывают к безвредному для климата преобразованию автопроизводителя. Они особенно обеспокоены сокращением выбросов углекислого газа в соответствии с Парижским соглашением по климату и Законом Германии о защите климата. Среди прочего, с ноября 2030 года Mercedes больше не должно быть разрешено продавать обычные двигатели внутреннего сгорания, выбрасывающие парниковые газы.

«Мы хотим, чтобы наш иск обязал Mercedes-Benz прекратить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями по всему миру с 2030 года», — заявил федеральный директор DUH Юрген Реш. Вызывает смущение тот факт, что «Мерседес-Бенц», производитель автомобилей с самым высоким уровнем выбросов парниковых газов на одно транспортное средство во всей Европе, базируется в федеральной земле, где действует «зеленый закон», отметил он, опираясь на расчеты некоммерческой организации «Международный совет по чистому транспорту» сделанные с августа 2020 года.

Защитник климата предполагает, что судебный процесс обязательно приведет к решению в судебной инстанции из-за его «очень принципиальной важности», но экологи готовы идти дальше вплоть до Европейского суда.

Представитель автопроизводителя упомянул об усилиях компании в области электронной мобильности. Mercedes-Benz хочет стать полностью электрическим к концу этого десятилетия. Правда, с оговоркой: «Там, где позволяют рыночные условия».

Кроме того, к 2030 году выбросы CO2 на автомобиль должны сократиться более чем наполовину по сравнению с 2020 годом. Защита климата – задача общества в целом.

«Вот почему законодатель в Законе о защите климата сначала вывел национальные бюджеты CO2 из целей Парижского соглашения, а затем разделил их между всеми секторами экономики, включая транспорт», — сказала пресс-секретарь компании.

Первое слушание в окружном суде Штутгарта состоялось в июне этого года. В то время суд отнесся к климатическому иску скептически. Судья Бернд Райманн сказал, что иск допустим.

