В Сиднее местные жители не поладили с какаду из-за мусорных баков

Мусорные баки стали предметом раздора между какаду и местными жителями Сиднея, сообщают местные СМИ.

Какаду разработали сложную технику, позволяющую открывать крышки пластиковых мусорных баков клювом и ногами, сообщает исследовательская группа под руководством Барбары Кламп из Института поведения животных Макса Планка в Констанце в журнале Current Biology. Поскольку они разносят мусор в жилых районах, роясь в мусорных баках, жители стараются отпугивать птиц все новыми уловками.

«Как только какаду откроет мусорное ведро, другие какаду придут и попытаются достать что-нибудь вкусненькое», — объясняет Кламп, - «Они очень любят хлеб». Неизвестно, какой находчивой птице первой пришла в голову эта идея, но ясно, что поведение быстро нашло подражателей: в 2018 году, по опросу жителей, выходка наблюдалась только в трех районах. В конце 2019 года птицы уже вылавливали таким образом пищу из мусорных баков в 44 районах.

Однако местные жители отреагировали и придумали новые способы, чтобы крышки не открывались. В ходе опроса 61 процент из примерно 170 участников заявили, что со временем они прибегали ко все более и более радикальным мерам, потому что птицы, в свою очередь, каждый раз придумывали новые идеи. Резиновые чучела змей, поставленные на урны, вскоре перестали пугать какаду, и даже тяжелые предметы, такие как камни на крышках, ненадолго отвлекали птиц от цели.

«Камни какое-то время работали, но какаду нас перемудрили», — сказал местный житель. Головой или клювом птицы перебрасывали препятствия через край и крышки, снова освобождаясь.

«Мало того, что какаду учатся открывать мусорные баки в обществе, местные жители также учатся в обществе защищать свои мусорные баки от какаду», — объясняет Кламп: «Жители сами придумывают новые способы защиты, но многие учатся им у соседей или людей на своей улице, поэтому черпают вдохновение у кого-то еще».