В Баварии из-за засухи пострадали уникальные боры черной сосны

Из-за засухи последних лет три четверти деревьев в самом большом черном сосновом лесу Баварии были повреждены или даже погибли.

По данным Баварского государственного института лесного хозяйства и лесоводства (LWF), причиной является грибок, поражающий черные сосны, особенно когда они сухие.

«Ситуация меня очень беспокоит”, — говорит ответственный лесничий Вольфганг Фрикер, - Последствия изменения климата для леса радикальны и происходят гораздо быстрее, чем когда-либо предполагалось».

По мнению LWF, удивительно, что черная сосна так сильно страдает. Потому что древесные породы в основном произрастают в Средиземноморском регионе. Поэтому он фактически считается маяком надежды для местных лесов, в которых многие местные виды деревьев плохо справляются с изменением климата.

Лес площадью 250 гектаров в Нижней Франконии недалеко от Вюрцбурга был посажен людьми примерно в 1880 году. Это один из крупнейших смежных районов черной сосны в Германии. Теперь он должен измениться и, по словам лесника Фрикера, стать смешанным лесом. Попытки посадить лиственные деревья часто не увенчались успехом. Кроме того, не каждому гражданину ответственных муниципалитетов Лайнах и Эрлабрунн (оба в округе Вюрцбург) нравится идея сажать больше лиственных деревьев. Потому что лес источает атмосферу Средиземноморья с его мягкой хвойной почвой и запахом, который многие хотят сохранить.

