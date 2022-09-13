Армения обвинила Азербайджан в ночном артиллерийском обстреле своих городов

Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций. Азербайджан отрицает и утверждает, что столкновения были, но из-за активности армянской армии.

"13 августа в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберного огнестрельного оружия в направлении Гориса, Сота и Джермука", - говорится в сообщении Минобороны Армении в Twitter.

В социальных сетях стали появляться отчеты и записи, подтверждающие информацию армянского министерства.

Обе стороны обвиняют друг друга в поджоге.

"Вечером во вторник Азербайджан начал интенсивный артиллерийский огонь по армянским позициям в районе городов Горис, Сотк и Джермук. В атаке также использовались беспилотники", — сообщили в Минобороны Армении.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило, что Армения начала "провокационные действия в крупных масштабах" в приграничных районах Дашкесан, Кельбаджар и Лачин. Приходилось полагаться на минометный огонь.

По последней информации, Азербайджан напал на международно-признанную территорию самой Армении, помимо спорного Нагорного Карабаха, пишет в Twitter журналист Нил Хауэр.

Напомним, что согласно договору ОДКБ под нападением на Армению подразумевается нападение на все государства-члены организации (Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).

Время от времени между двумя странами происходят перестрелки из-за спорной территории Нагорного Карабаха, принадлежащая Азербайджану, но населенная армянским большинством, на которую претендуют и Армения, и Азербайджан. Одно из таких столкновений произошло на прошлой неделе. Тогда был убит армянский солдат.

Столкновения на этих территориях регулярно продолжаются с 1991 года. В результате погибло около 30 000 человек.