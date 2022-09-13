Начался суд над бывшим премьер-министром Чехии Бабишем
Начался суд над Андреем Бабишем, бывшим премьер-министром Чехии и возможным кандидатом на президентских выборах в следующем году.
Его обвиняют в вымогательстве субсидий ЕС в 2008 году на строительство конференц-центра и центра отдыха под Прагой.
По мнению обвинения, компания, строящая центр, не соответствовала условиям малого или среднего предприятия и поэтому не имела права на получение гранта ЕС в размере 2 миллионов евро. Фактически инвестор должен был быть связан с холдингом Agrofert — химической, пищевой и медийной империей Бабиша.
Андрей Бабиш не признает себя виновным и утверждает, что судебный процесс имеет политическую подоплеку.
"Я рад, что все знают мои доводы против этого ложного обвинения. Будем надеяться, что суд будет независимым. Я верю в судебную систему Чехии", - заявил бывший премьер-министр журналистам перед судом.
Прокуратура требует условного лишения свободы и штрафа. Также обвиняется бывшая соратница Бабиша Ян Нагёва, которая подала заявку на финансирование ЕС. Процесс продлится как минимум до середины октября.
Андрей Бабиш пришел к власти после того, как обвинил политиков в некомпетентности и коррупции. Будучи премьер-министром Чешской Республики, он продвигал антииммиграционную политику. Он является одним из ближайших соратников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Bloomberg.
Опубликовано: Николай Скира
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